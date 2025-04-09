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Çorum için zirai don uyarısı

Ajans Haberleri
  • 09.04.2025 17:09
  • Giriş: 09.04.2025 17:09
  • Güncelleme: 09.04.2025 17:09
Kaynak: İHA
Çorum için zirai don uyarısı

Çorum’da hava sıcaklıklarının ani düşmesi sebebiyle yaşabilecek zirai don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çorum ve çevre iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde hava sıcaklığının gece saatlerinden itibaren 0 derecenin altına düşmesi beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesinin buzlanma ve zirai dona sebep olabileceğinin belirtildiği değerlendirmede, yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

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