Çorum Katliamı anılacak

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7 kişinin katledildiği Çorum Katliamı’nın 44. yılı nedeniyle açıklama yapan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, 3 Temmuz günü anma etkinliği kapsamında vakıf bahçesinden, Kadeş Meydanı’na yürüneceğini duyurdu.

İki temel taleplerinin bulunduğunu söyleyen Avukat Ahmet Özdel, “Çorum Katliamı insanlığa karşı suçtur ve zamanaşımı işlemez o nedenle tüm devlet arşivleri açılmalı ve gerçek sorumlular yargılanmalıdır. İkinci talebimiz ise Kadeş Barış Meydanı’na bir barış anıtı dikilmesi” dedi.