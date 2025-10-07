Giriş / Abone Ol
Çorum merkezli rüşvet operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, rüşvet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

  • 07.10.2025 22:42
  • Giriş: 07.10.2025 22:42
  • Güncelleme: 07.10.2025 22:43
Kaynak: ANKA
Alınan bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince rüşvet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim 2025’te Sungurlu ilçesinde geniş çaplı ve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen ve Sungurlu Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda 6 farklı adreste arama yapıldı. Aramalarda bazı suç unsurlarına el konuldu. Aralarında çok sayıda esnafın yanı sıra Sungurlu Adliyesinde görev yapan Yazı İşleri Müdürü'nün de bulunduğu toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sırasında bazı şüphelilerin suçüstü yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

