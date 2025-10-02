Çorum - Ocakta unutulan tencereden çıkan yangın, söndürüldü

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 02.10.2025 13:30
  • Giriş: 02.10.2025 13:30
  • Güncelleme: 02.10.2025 13:30
Kaynak: DHA
ÇORUM’da Gönül G.’nin ocakta unuttuğu tencereden çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında yangın çıktı. İddiaya göre, Gönül G., içindeki mısırın pişmesi için ocağa koyduğu tencereyi unutarak dışarı çıktı. Bir süre sonra tencereden kaynaklı çıkan yangında evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

