Çorum OSB'de fabrika yangını: Dört kişi dumandan etkilendi

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lavaş ve baklava yufkası üreten bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, OSB 16. Cadde'de bulunan gıda üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını servislerle tahliye ederken, dumandan etkilenen 4 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.