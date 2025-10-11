Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde usulsüzlük: İdari soruşturma başlatıldı

Çorum Belediyesince, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir görevlinin, yolcu otobüslerinden alınan giriş ücretlerinin kayıtlarında oynama yaparak zimmetine para geçirmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Terminale giriş yapan ve kayıtlara geçen otobüs sayısı arasında fark olduğunu tespit eden görevliler, durumu belediye yönetimine bildirdi.

İddia üzerine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldı.

KAYITLARI SİLEREK ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemede, otogar gişelerinden alınan ücretleri toplamakla görevli tahsildar A.E'nin, gün içinde terminale gelen bazı otobüslerin kayıtlarını silerek giriş parasını zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Kayıtların tutulduğu yazılım firmasınca hazırlanan raporda ise 1 yılı aşkın süre içinde silinen otobüs giriş kayıtlarının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Çorum Belediyesince idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından oluşturulacak dosya ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.