Çorum Valiliği'nden 'resmi araç' açıklaması: Tahkikat başlatıldı

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen bir aracın görevi dışında kullanıldığına ilişkin videoların sosyal medyada yer alması üzerine, "Dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

Çorum Valiliği, resmi plakalı bir aracın görevi dışında kullanılmasına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır."