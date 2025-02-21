Çorum ve Ordu'da IŞİD operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Çorum ve Ordu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-21 Şubat tarihleri arasında ortak IŞİD operasyonu gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.