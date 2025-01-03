Çorum ve Sakarya'da 2 kadın evlerinde ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi 202. Sokak'ta bulunan ikmattinde yalnız yaşayan Sibel Efe'den (47) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin içine giren ekipler, Efe'yi ölü halde buldu.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Efe'nin cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, evinde ölü olarak bulunan 3 çocuk annesi Sibel Efe'nin Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nden hizmetli kadrosundayken bir yıl önce emekli olduğu ve eşiyle ayrı olduğu öğrenildi.

ÇORUM'DA DA BİR KADIN ÖLÜ BULUNDU

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 53 yaşındaki Meral Çalar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Meral Çalar'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Meral Çalar'ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalar'ın ölüm sebebi, otopsi incelemesinin ardından netleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.