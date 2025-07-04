Çorum’a barış anıtı dikilsin talebi

HABER MERKEZİ

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Çorum Katliamı’nda yaşamını yitirenleri andı. Anmada katliamın insanlığa karşı suç olduğu belirtilerek “Tüm dosyalar birleştirilerek yeniden açılsın, Çorum’a barış anıtı dikilsin" denildi

Çorum’da 45 yıl önce meydana gelen ve halen hafızalardan silinmeyen kanlı katliamda hayatını kaybedenler, düzenlenen yürüyüş ve ardından yapılan basın açıklamasıyla anıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Çorumlular Derneği, CHP, DEM Parti, EMEP, SOL Parti, Eğitim-Sen ve köy dernekleri de destek verdi.