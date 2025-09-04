Çorum’da 3 araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu Çorum karayolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan N.U. yönetimindeki 25 ADP 550 plakalı otomobil, iH.E. idaresindeki 19 AGC 647 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan H.E. idaresindeki otomobil, kavşakta bekleyen M.Y. yönetimindeki 34 BSC 596 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.