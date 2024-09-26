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Çorum’da 5 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Çorum’da 5 gün önce evden çıkan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 26.09.2024 18:13
  • Giriş: 26.09.2024 18:13
  • Güncelleme: 26.09.2024 18:16
Kaynak: İHA
Çorum’da 5 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
İHA

Çorum'da 22 Eylül'den beri kayıp olan 22 yaşındaki Samet Şeker'in cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül’den evden ayrılan kayıp 22 yaşındaki Samet Şeker’den bir daha haber alınamadı. Ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker’in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı. Samet Şeker’in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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