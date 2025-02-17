Çorumda aranan 21 kişi yakalandı

Çorum’da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 10-17 Şubat tarihleri arasında il merkezinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde yakalama kararı olan 4 hırsızlık ve 2 cinsel suçlar olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı. Kayıp olduklarına dair müracaatta bulunan 6 vatandaş bulunurken, 1 kişinin arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.