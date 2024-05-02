Çorum’da aranan 7 şahıs yakalandı

Çorum’da polis ekipleri tarafından kafe, kıraathane, çay ocağı gibi umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde aranan 7 şahıs yakalandı.

Kentte asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan uygulamalarda 21 kahvehane ile kıraathane, 14 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edildi.

Denetimlerde bin 469 şahıs sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalanmış, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 5’i tüfek olmak üzere 16 adet ateşli silah, 8 adet kesici ve delici alet, 11 adet şarjör, 45 adet fişek, 88 adet sentetik ecza hapı, 39 gram metamfetamin, 1,42 gram esrar, 20 bin adet makaron kaçak sigara, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ayrıca 523 aracın kontrol edildiği denetimlerde 6 araca 49 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.