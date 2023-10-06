Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Olay, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan T. (27) kendisine ait işyerinde, baba ve oğul olduğu öğrenilen E.Y. ve V.Y. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iş yeri sahibi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan E.Y. ve V.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.