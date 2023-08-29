Çorum’da bir ev kurşunlandı

Çorum’da öğle saatlerinde bir ev kurşunlandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 56. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir evi kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

İkamet sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kurşunlama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.