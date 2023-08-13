Çorum’da bir evin müştemilatında yangın

Çorum’da bir evin müştemilatında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 20. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin müştemilat kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar oluşurken çıkış nedeni araştırılıyor.