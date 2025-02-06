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Çorum’da bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum’da 62 yaşındaki adam, eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Güncel
  • 06.02.2025 23:37
  • Giriş: 06.02.2025 23:37
  • Güncelleme: 06.02.2025 23:39
Kaynak: İHA
Çorum’da bir kişi evinde ölü bulundu
İHA

Çorum’da bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki E.Z., eşi tarafından evinde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemelerin ardından E.Z.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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