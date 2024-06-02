Çorum’da bir mahalle ve iki köyde muhtarlar belli oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yenilenen seçimde bir mahalle ve iki köyün muhtarı belirlendi.

Ajans Haberleri 02.06.2024 22:35 Giriş: 02.06.2024 22:35

Güncelleme: 02.06.2024 22:35 Kaynak: İHA

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