Çorum’da iki ayrı kaza: 4 yaralı

Çorum’da meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Z. idaresindeki 19 EZ 069 plakalı hafif ticari araç ile Sefa A. idaresindeki 34 ZG 5013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ahmet Z. ile Serpil A. yaralandı.

İkinci kaza ise Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 54. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Kaan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.