Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Y. yönetimindeki 19 LN 155 plakalı Opel marka otomobil ile Bayram A. yönetimindeki 06 MHF 23 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Bayram A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.A. ve Baran A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı.