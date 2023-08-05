Çorum’da ineğin teptiği kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'da yem vermek için girdiği ahırda ineğin teptiği kişi hastanede tedavi altına alındı.
Teslim köyünde Selahattin D. (54), hayvanlara yem vermek için girdiği ahırda ineğin tepmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selahattin D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Selahattin D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.