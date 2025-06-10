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Çorum’da inek sağarken elektrik çarpan vatandaş hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 18:19
  • Giriş: 10.06.2025 18:19
  • Güncelleme: 10.06.2025 18:19
Kaynak: İHA
Çorum’da inek sağarken elektrik çarpan vatandaş hayatını kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesine ineklerinden süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, 8 Haziran’da Alaca ilçesi Yüksekyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki A.C. isimli vatandaş, evinin ahırında bulunan ineklerini süt sağma makinesiyle sapmak istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan vatandaş ağır yaralandı. Aile bireyleri kendi imkanlarıyla akıma kapılan vatandaşı Boğazkale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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