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Çorum’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Çorum’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 23:57
  • Giriş: 29.08.2024 23:57
  • Güncelleme: 29.08.2024 23:57
Kaynak: AA
Çorum’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Karacaköy köyünde bir inşaatta çalışan Şeref K. (49) ile Muzaffer İ.(43), iskelenin çökmesi sonucu 4 metre yüksekten yere düştü.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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