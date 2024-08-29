Çorum’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Çorum’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Karacaköy köyünde bir inşaatta çalışan Şeref K. (49) ile Muzaffer İ.(43), iskelenin çökmesi sonucu 4 metre yüksekten yere düştü.
İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.