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Çorum’da iş makinesi yüklü tır devrildi: 2 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde iş makinesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu İl Özel İdaresi’nde görevli 2 işçi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 16:25
  • Giriş: 01.11.2023 16:25
  • Güncelleme: 01.11.2023 16:26
Kaynak: İHA
Çorum’da iş makinesi yüklü tır devrildi: 2 ölü

Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada İl Özel İdaresi’nde görevli sürü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı hayatını kaybetti. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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