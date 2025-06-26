Çorum’da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda IŞİD üyesi oldukları tespit edilen Irak asıllı 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Çorum'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı asıllı 2 şüpheli tutuklandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak asıllı A.Y.A.A.K. (34) ve R.H.G. (29) takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.