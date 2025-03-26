Çorum’da kanadı kırık halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Çorum’un Ortaköy ilçesinde kanadı kırık halde bulunan şahin, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, vatandaşın ihbarı üzerine Çorum Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner hekimin tetkik ve değerlendirmeleri neticesinde kanadında kırık olduğu tespit edilen şahin, tedavi altına alındı. Tedavi süreci yaklaşık 1 ay sürecek olan şahinin sağlığına kavuşması neticesinde doğaya salınacağı öğrenildi.