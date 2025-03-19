Çorum’da kar yağışı

Çorum’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ani sıcaklık düşüşü tahminde bulunduğu Çorum’da hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. İl merkezi ve ilçeler etkisini gösteren kar yağışı ile yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürüdü. Sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkisini yitirirken, soğuk havanın hafta boyunca il genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kar yağışının beyaza bürüdüğü bölgeler havadan görüntülendi.