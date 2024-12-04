Çorum’da kar yağışı etkili olmaya başladı

Çorum’da sabah saatleri itibari ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Karlı yolda makaslayan bir tır ise tabela direğine çarparak durabildi.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Çorum’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Özellikle yüksek rakımlı alanlar, lapa lapa yağan kar ile beyaza büründü. Kar yağışının Alaca ilçesinde etkili olan kar yağışı kazaya sebep oldu. Çorum-Akacak karayoluna seyir halinde olan bir tır, karlı yolda kayması neticesinde makaslayarak tabela direğine çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Kar yağışı sebebiyle yolun Çorum istikameti trafiğe kapandı. Yolda tır kuyruğu oluştu.

arayolları ekipleri, karla kaplanan yollarda küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli ilerlemesi konusunda uyarıda bulundu.