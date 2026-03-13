Çorum’da mağaza açılışında izdiham

Çorum’da bir mağazanın açılışı nedeniyle yağılan indirim izdihama yol açtı.

Çorum’da piyasanın altında fiyatlarla satış yapan bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı.

Ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar, açılıştan saatler önce mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık birbirini ezererek mağazaya girmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.

Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise drone ile görüntülendi.