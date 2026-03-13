Çorum’da mağaza açılışında izdiham
Çorum’da indirimli satış yapan bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Açılış saatinin duyurulmasının ardından vatandaşlar alışveriş merkezinin kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeri girebilmek için birbirleriyle yarışırken zaman zaman ezilmeler yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.
Ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar, açılıştan saatler önce mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık birbirini ezererek mağazaya girmeye çalıştı.
VATANDAŞLAR EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI
Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.
Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise drone ile görüntülendi.
Çorum’da mağaza açılışında izdihamhttps://t.co/N3SnyhiDr4 pic.twitter.com/mgKcn1aeN6— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 13, 2026