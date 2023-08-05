Çorum’da minibüs devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.





Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Enes M. yönetimindeki 19 ADP 992 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışanları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada sürücü Enes M. ile minibüste yolcu olarak bulunan Yasin Ç. ve Resul Emre G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.