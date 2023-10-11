Çorum’da öğrenci servisi kaza yaptı
Kaynak: İHA
Çorum’un Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi, traktörün kazayağına çarptı. Kazada 12 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, ilçeye bağlı Karaoğlu köyü girişinde meydana geldi.
Demirşeyh Okulu öğrencilerini taşıyan E.K. yönetimindeki öğrenci servisi, karşı yönden gelen traktörün kazayağına çarptı.
Kazayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci, kaza yerine gelen ambulanslarla tedbir amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.