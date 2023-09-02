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Çorum’da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Çorum’un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık bir dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 23:38
  • Giriş: 02.09.2023 23:38
  • Güncelleme: 02.09.2023 23:38
Kaynak: AA
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Çorum’da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Karakise köyü yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle yaklaşık bir dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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