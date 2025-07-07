Çorum’da otomobil bariyerlere girdi: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Boğazkele ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.