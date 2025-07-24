Çorum’da park halindeki araç alev alev yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde köy mezarlığı önünde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyü mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mezarlığının önünde park halindeki F.D.’ye ait 06 EDH 523 plakalı otomobil aniden yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.