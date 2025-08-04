Çorum’da seyir halindeki otomobilde korkutan yangın

Çorum’un Alaca ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Yıldız Sokak ile Muhtalip Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 06 HUU 68 plakalı otomobilin motor kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlatıldı.