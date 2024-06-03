Çorum’da sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastanelik oldu
Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcak havadan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcak havadan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.
2. Amatör Playoff karşılaşmasında Alacagücü ve Mecitözüspor takımları karşı karşıya geldi.
Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi.
Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı.