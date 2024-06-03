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Çorum’da sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastanelik oldu

Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcak havadan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.

Güncel
  • 03.06.2024 09:16
  • Giriş: 03.06.2024 09:16
  • Güncelleme: 03.06.2024 09:17
Kaynak: İHA
Çorum’da sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastanelik oldu
Fotoğraf: İHA

Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcak havadan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.

2. Amatör Playoff karşılaşmasında Alacagücü ve Mecitözüspor takımları karşı karşıya geldi.

Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi.

Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı. 

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