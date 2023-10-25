Çorum’da silahlı gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı

Çorum’da 2 kişiyi silahla tehdit ederek paralarını gasp eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskiekin yolu üzerinde darp edilip, silahla tehdit edilerek paralarının gasp edildiğini, ayrıca araç bagajında alıkonulduklarını belirten A.A. ve B.B., karakola başvurarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede M.G., O.E., H.G. ve A.E.A’yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlılar, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.