Çorum’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açılması neticesinde Veysel Çalışkan ve Samet B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Veysel Çalışkan hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.