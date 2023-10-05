Çorum’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum’da bir iş yeri ile ikamete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eti Caddesi’ne gelen motosikletli 2 kişi bir iş yeri ile ikamete ateş açtı. Olayın ardından kaçan şahıslara kimliği belirsiz bir kişi ateş etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayda kullanılan motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.T., kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan açılan ateş sonucu saçmaların isabet eden bir evinde camı kırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.