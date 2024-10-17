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Çorum’da TIR ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Çorum’da TIR ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 17.10.2024 08:50
  • Giriş: 17.10.2024 08:50
  • Güncelleme: 17.10.2024 08:52
Kaynak: İHA
Çorum’da TIR ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Fotoğraflar: İHA

Çorum’un Alaca ilçesinde TIR ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum’un Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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