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Çorum’da traktör otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 13:40
  • Giriş: 19.08.2023 13:40
  • Güncelleme: 19.08.2023 13:40
Kaynak: İHA
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Çorum’da traktör otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat karayolu üzerindeki Fakılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki otomobil ile G.T.’nin kullandığı römorkunda buğday yüklü traktör çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile N E. ve G.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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