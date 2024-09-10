Çorum’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Çorum’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Y. (24), E.K. (25) ve V.A'yı (46) takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 915 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.