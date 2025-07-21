Çorum’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Çorum’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Buharaevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme kazada R.T.E., N.K., V.B., M.A. ve K.S.’nin kullandığı otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar da büyük çapta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.