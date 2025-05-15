Çorum’daki fabrika patlaması: Ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'ndeki un fabrikasında 6 Mayıs’ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki işçi Zülfikar Tutuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan 6 işçi taburcu edilirken, 2 işçinin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde 6 Mayıs'ta un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Zülfikar Tutuş (47), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Tutuş'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Diğer yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, işçilerden Ali T. (41) ve Gazi K'nin (46) ise yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.