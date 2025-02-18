Çorum’un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden olacağından Mecitözü ilçesindeki bütün okullar tatil edildi.

Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.