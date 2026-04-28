Cosea JL Bourg - Beşiktaş GAİN Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası final serisinde kader maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, serinin ikinci karşılaşmasında Fransız temsilcisi Cosea JL Bourg’a konuk olacak. İlk maçı kaybederek seride 1-0 geriye düşen Beşiktaş GAİN, deplasmanda kazanıp final heyecanını İstanbul’a taşımak istiyor.

COSEA JL BOURG - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Cosea JL Bourg - Beşiktaş GAİN maçı 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. BKT Avrupa Kupası final serisinin ikinci mücadelesi, Fransa’da Ekinox Salonu’nda yapılacak.

COSEA JL BOURG - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Final serisinin ikinci maçı saat 20.30’da başlayacak. Beşiktaş GAİN, bu kritik mücadelede kazanarak seriyi eşitlemeyi hedefliyor.

COSEA JL BOURG - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Cosea JL Bourg - Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı herhangi bir ücretli platforma ihtiyaç duymadan TRT Spor’dan takip edebilecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Cosea JL Bourg - Beşiktaş GAİN 28 Nisan 2026 Salı 20.30 Ekinox Salonu TRT Spor canlı ve şifresiz

BEŞİKTAŞ GAİN SERİYİ İSTANBUL’A TAŞIMAK İSTİYOR

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası final serisinin ilk maçında sahasında Cosea JL Bourg’a 72-60 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransız ekibi seride 1-0 öne geçti.

Final serisinde iki galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Bu nedenle Beşiktaş GAİN için deplasmanda oynanacak ikinci maç büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı takım kazanırsa seri 1-1’e gelecek ve kupa mücadelesi İstanbul’a taşınacak.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA FİNALİN SON MAÇI İSTANBUL’DA OYNANACAK

Beşiktaş GAİN’in Cosea JL Bourg’u deplasmanda mağlup etmesi halinde BKT Avrupa Kupası final serisinin üçüncü ve son maçı 1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul’da oynanacak.

Cosea JL Bourg ise ikinci maçı da kazanması durumunda seriyi 2-0 yaparak BKT Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaşacak.

EUROCUP ŞAMPİYONU EUROLEAGUE HAKKI KAZANACAK

BKT Avrupa Kupası final serisinin önemi yalnızca kupa ile sınırlı değil. EuroCup şampiyonu olan takım, gelecek sezon EuroLeague’e katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle Cosea JL Bourg - Beşiktaş GAİN maçı, siyah-beyazlı takım için Avrupa basketbolundaki geleceği açısından da kritik bir eşik anlamı taşıyor.