Coventry, 25 yıl sonra Premier Lig’e döndü

Championship’in 43. haftasında lider Coventry City, deplasmanda Blackburn ile 1-1 berabere kaldı. Ewood Park’ta oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken, ev sahibi ekip 54. dakikada Ryoya Morishita’nın golüyle öne geçti.

Konuk ekip Coventry City, bu gole 84. dakikada Bobby Thomas ile yanıt verdi. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

BİTİME 3 HAFTA KALA GARANTİLEDİ

Bu sonucun ardından puanını 86’ya yükselten Coventry City, bitime üç hafta kala üçüncü sıradaki Millwall ile arasındaki farkı 13’e çıkararak matematiksel olarak ilk iki sırayı garantiledi ve Premier Lig’e yükselen ilk takım oldu.

Frank Lampard yönetimindeki Coventry City, böylece 25 yıl aranın ardından yeniden İngiltere’nin en üst ligine döndü.

Mavi-beyazlı ekip, en son 2000/01 sezonunda Premier Lig’de mücadele etmiş ve sezon sonunda küme düşmüştü.