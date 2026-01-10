Covid-19 aşısı araştırması: Ölüm riski kimde daha yüksek?

Dünya genelinde milyonlarca hayatı kurtaran Covid-19 aşılarının uzun vadeli etkilerine dair en kapsamlı çalışmalardan biri Fransa'da gerçekleştirildi. J

AMA Network Open dergisinde 4 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan çalışma, aşıların uzun vadeli güvenliğine dair endişelere bilimsel verilerle yanıt verdi. Fransa Ulusal Sağlık Veri Sistemi verilerine dayanan araştırma, 18 ila 59 yaş arasındaki yetişkinlerde mRNA aşılarının (Pfizer-BioNTech ve Moderna) tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırmadığını, aksine azalttığını ortaya koydu.

4 YILLIK TAKİP VE DEV ÖRNEKLEM

Araştırma, 1 Mayıs - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında ilk doz mRNA aşısını yaptıran 22 milyon 767 bin 546 kişi ile 1 Kasım 2021 itibarıyla hala aşılanmamış olan 5 milyon 932 bin 443 kişiyi kapsadı. Katılımcılar ortalama 45 ay (yaklaşık 4 yıl) boyunca takip edildi.

ÖLÜM RİSKİNDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

Elde edilen veriler, aşılanan grubun aşılanmayanlara göre daha avantajlı bir sağkalım oranına sahip olduğunu gösterdi:

Genel Ölüm Riski: Aşılanan bireylerde, tüm nedenlere bağlı ölüm riski aşılanmayanlara göre yüzde 25 daha düşük bulundu.

Covid-19 Kaynaklı Ölümler: Aşılananlarda, şiddetli COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ölüm riski yüzde 74 oranında azaldı.

Covid Dışı Ölümler: Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, COVID-19 kaynaklı ölümler hariç tutulduğunda dahi aşılanan grupta ölüm riskinin yaklaşık yüzde 24 oranında (ağırlıklı tehlike oranı 0.76) daha düşük olmasıydı.

Aşı karşıtı söylemlerde sıkça dile getirilen "uzun vadeli gizli tehlikeler" iddiasının aksine, çalışma aşılanan grupta dolaşım sistemi hastalıkları veya kanser gibi nedenlere bağlı ölümlerde bir artış saptamadı. Aksine, aşılanan grupta kanser ve dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranları, aşılanmayan gruba göre daha düşük seyretti.

Araştırmacılar, COVID dışı ölümlerdeki bu düşüşün bir kısmının "sağlıklı aşılanan etkisi" (aşı olanların genellikle sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi) veya aşıların "Uzun COVID" (Long COVID) semptomlarını ve buna bağlı komplikasyonları azaltmasıyla açıklanabileceğini belirtti.

Çalışma, özellikle hastalığı daha hafif geçirme eğiliminde olan ve aşı gerekliliği tartışılan 18-59 yaş grubuna odaklanmasıyla önem taşıyor. Araştırmacılar, 4 yıllık takibin sonunda mRNA aşılarının güvenliğinin desteklendiğini ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan bu aşıların herhangi bir ek ölüm riski yaratmadığını vurguladı.