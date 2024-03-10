Covid-19, salgın ilan edilişinin 4. yılında "küresel acil durum" tehdidi olarak algılanmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilmesinin üzerinden 4 yıl geçen ve "küresel acil durum" kategorisinden çıkarılan Kovid-19, hala "küresel salgın" olarak nitelendiriliyor.

Geçen 4 yılda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, 2 yıla yakın süre insanları evlerine kapattı, ekonomileri etkiledi. Resmi verilere göre, salgında bugüne kadar 7 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Mayıs 2023'te Kovid-19'un "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak sona erdiğini ancak "küresel salgın" olarak sınıflandırılmasının sürdüğünü bildirdi.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 25 Şubat'a kadar dünya genelinde toplam 774 milyon 771 bin vaka rapor edilirken, 7 milyon 35 bin ölüm kayıtlara geçti.

Açıklanan rakamların sadece rapor edilen vaka sayıları olduğu, gerçek vaka ve ölüm sayılarının çok daha fazla olduğu da belirtilirken, toplam 13 milyar 59 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı uygulandı.